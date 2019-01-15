Калькулятор прямой лестницы на косоурах

Прямая лестница на косоурах – это удачный проект для возведения максимально устойчивой, удобной для эксплуатации и наименее травмоопасной лестничной конструкции без потери в эстетичности. Кроме того, одномаршевые сооружения являются наиболее простыми в изготовлении и не требуют значительного опыта при монтаже. Основной недостаток – необходимость создания проема значительных размеров из-за громоздкости каркаса.

Онлайн-калькулятор расчета прямой деревянной лестницы на косоурах позволяет упростить типовые операции и получить готовый проект конструкции за несколько минут. Итоговый отчет содержит комплексную смету на изготовление, набор детализированных чертежей, интерактивную 3D-модель и рекомендации для создания комфортной лестницы. Все расчеты выполняются на основании математических формул, исключая человеческий фактор, а продвинутый алгоритм показывает наиболее оптимальных расход материалов.

Порядок расчета

Шаг 1 . Выбор наиболее приемлемых единиц измерения – мм, см, м, дюймы, футы.

. Выбор наиболее приемлемых единиц измерения – мм, см, м, дюймы, футы. Шаг 2 . Выбор способа отрисовки чертежей – монохромный, цветной.

. Выбор способа отрисовки чертежей – монохромный, цветной. Шаг 3 . Определение конфигурации лестницы – правозаходная (с поворотом налево), левозаходная (с поворотом направо).

. Определение конфигурации лестницы – правозаходная (с поворотом налево), левозаходная (с поворотом направо). Шаг 4 . Определение параметров лестницы – длина, ширина марша, высота проема (если верхняя ступень на уровне 2-ого этажа, высота проема = высоте лестницы) .

. Определение параметров лестницы – длина, ширина марша, высота проема . Шаг 5 . Подбор ступеней и сопутствующих величин – количество ступеней, толщина ступеней, выступ края ступеней, устанавливать верхнюю ступень ниже уровня 2-ого этажа или на уровне (опционально).

. Подбор ступеней и сопутствующих величин – количество ступеней, толщина ступеней, выступ края ступеней, устанавливать верхнюю ступень ниже уровня 2-ого этажа или на уровне (опционально). Шаг 6 . Определение параметров косоуров – толщина балки, ширина балки.

. Определение параметров косоуров – толщина балки, ширина балки. Шаг 7 . Подступенки (опциональный пункт) – возможность учета подступенков лестницы на основании толщины доски.

. Подступенки (опциональный пункт) – возможность учета подступенков лестницы на основании толщины доски. Шаг 8 . Характеристики элементов ограждения – высота поручня, сечение балясины, толщина поручня, ширина поручня.

. Характеристики элементов ограждения – высота поручня, сечение балясины, толщина поручня, ширина поручня. Шаг 9 . Перекрытие и стены – необходимо заполнить для корректной визуализации (на параметры лестницы не влияет).

. Перекрытие и стены – необходимо заполнить для корректной визуализации (на параметры лестницы не влияет). Шаг 10. Подтверждение введенных параметров и начало расчета прямой лестницы на косоурах после нажатия на кнопку «Рассчитать».

Особенности конструкции / обозначения на чертежах

Направления волокон внутри косоура Направления волокон внутри ступени

Рекомендации

Для того чтобы спроектировать наиболее комфортную прямую лестницу на косоурах с помощью нашего калькулятора, мы рекомендуем вводить величины из интервалов, указанных на изображении. Данные параметры были рассчитаны на основании формулы «удобной лестницы» французского архитектора Франсуа Блонделя и подтверждены на практике многими опытными специалистами. С остальными параметрами можно ознакомиться на странице «Расчет лестницы».

Формула Блонделя: 2 × h + s = 60/65 см

h – высота ступени;

s – ширина проступи;

60/65 см – средняя длина шага человека.

Кроме всего прочего, для получения эргономичной и надежной конструкции, при расчете одномаршевой прямой лестницы на косоурах, мы настоятельно советуем ознакомиться с положениями строительных норм и правил, а также других технических документов, устанавливающих допустимые нагрузки при определенных условиях эксплуатации. Среди наиболее актуальных выделяют:

ГОСТ 23120-78 «Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные», СНиП 21-01-97 (СП 112.13330.2011) «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 31-02-2001 (СП 55.13330.2010) «Дома жилые одноквартирные», СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания», СНиП 2.08.02-89 (СП 118.13330.2011) «Общественные здания и сооружения», СНиП 2.01.07-85 (СП 20.13330.2010) «Нагрузки и воздействия», СНиП II-25-80 (СП 64.13330.2011) «Деревянные конструкции».