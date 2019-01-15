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Расчет прямой лестницы на косоурах – Онлайн-калькулятор с чертежами

Расчет прямой лестницы на косоурах – Онлайн-калькулятор с чертежами

Самый точный и надежный расчет прямой лестницы на косоурах онлайн с помощью 3D-калькулятора – профессиональный расчет косоура лестницы на второй этаж с чертежами.

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Ошибка расчётаПожалуйста, проверьте правильность введённых данных
Калькулятор будет доступен после внесения изменений в соответствующие параметры.
Нажмите кнопку "Расчёт", для того чтобы открыть окно параметров.
Выберите проекцию:
  • Чертеж лестницы (вид сбоку)Чертеж лестницы (вид сбоку)
  • Чертеж лестницы (вид сверху)Чертеж лестницы (вид сверху)
  • Косоур (шаблон)Косоур (шаблон)
Расстояние: 0

Результаты расчета

Лестница
  • Угол наклона лестницы: 32.54 °
  • Высота ступеней: 17.65 мм
  • Ширина проступи: 27.66 мм
  • Количество ступеней: 16 шт
  • Ширина лестницы: 100 мм
  • Мин. ширина косоура: 15.12 мм

Материалы конструкции

Косоуры
  • Ширина: 30 мм
  • Длина: 522.76 мм
  • Толщина: 6 мм
  • Количество: 2 шт
  • Объем: 0.188 м³
Ступени
  • Ширина: 35.16 мм
  • Длина: 100 мм
  • Толщина: 4 мм
  • Количество: 16 шт
  • Объем: 0.225 м³
Подступенки
  • Ширина: 13.65 мм
  • Длина: 100 мм
  • Толщина: 2.5 мм
  • Количество: 16 шт
  • Объем: 0.055 м³
Ограждение лестницы
  • Ширина поручня: 8 мм
  • Толщина поручня: 4 мм
  • Длина ограждения: 539.83 мм
  • Объем: 0.017 м³
Балясины
  • Сторона сечения: 5 мм
  • Длина: 86.85 мм
  • Количество: 16 шт
  • Объем: 0.035 м³

Указанные «Размеры»

Отображение
  • Единицы измерения: cm мм
  • Цвет чертежа: paint мм
Проем
  • Высота проема: 300 мм
  • Длина проема: 450 мм
  • Ширина лестницы: 100 мм
Ступени
  • Общее количество: 16 шт
  • Толщина: 4 мм
  • Выступ края ступени: 5 мм
Косоуры
  • Толщина: 6 мм
  • Ширина: 30 мм
Подступенки
  • Толщина: 2.5 мм
Плита перекрытия
  • Выступ над проемом: 100 мм
  • Толщина проема: 20 мм
Ограждение лестницы
  • Высота поручня: 90 мм
  • Сторона сечения балясины: 5 мм
  • Толщина поручня: 4 мм
  • Ширина поручня: 8 мм
Стена
  • Толщина: 20 мм
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Как сохранить расчет на свой компьютер?

  1. Подберите необходимые параметры расчета.
  2. Выберите подходящий "Способ сохранения".
  3. Выберите "Вариант оплаты" за предоставление доступа к ПО:
    • Подписка "Новичок" активирует доступ к детальным чертежам и расчетам. Сохранение каждого уникального расчета оплачивается отдельно. В соответствии с действующим прейскурантом. Любой приобретенный расчет можно повторно бесплатно скачать неограниченное число раз. Список "Сохраненных расчетов" доступен в Личном кабинете.
    • Подписка "Умелец" активирует доступ к детальным чертежам и расчетам, предоставляет возможность сохранять и скачивать любые расчеты неограниченное число раз за время действия подписки.
    • Подписка "Профи" дает возможность установить на чертежи свой логотип или отключить имеющийся. Активирует доступ к детальным чертежам и расчетам, предоставляет возможность сохранять и скачивать любые расчетынеограниченное число раз за время действия подписки.
  4. После успешной оплаты доступа к ПО результаты расчета будут скачаны на Ваш компьютер или высланы на почту (которую Вы указывали при регистрации), в зависимости от выбранного "Способа сохранения".
  5. Обычно время сохранения результатов расчета не превышает 1 минуты.

В случае возникновения проблем при сохранении результатов расчета, пожалуйста, сообщите нам об ошибке через форму Обратной связи на странице контактов.

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Более 10 000 пользователей уже воспользовались расширенным доступом для успешного создания своего проекта. Подробные чертежи и смета проекта экономят до 70% времени на подготовку элементов конструкции, а также предотвращают лишний расход материалов.
Подробнее с подписками можно ознакомиться здесь.
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Готовая прямая лестница на второй этаж — Строительные калькуляторы онлайн
Готовая прямая лестница на второй этаж

Прямая лестница на второй этаж

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Справка

Калькулятор прямой лестницы на косоурах

Прямая лестница на косоурах – это удачный проект для возведения максимально устойчивой, удобной для эксплуатации и наименее травмоопасной лестничной конструкции без потери в эстетичности. Кроме того, одномаршевые сооружения являются наиболее простыми в изготовлении и не требуют значительного опыта при монтаже. Основной недостаток – необходимость создания проема значительных размеров из-за громоздкости каркаса.

Онлайн-калькулятор расчета прямой деревянной лестницы на косоурах позволяет упростить типовые операции и получить готовый проект конструкции за несколько минут. Итоговый отчет содержит комплексную смету на изготовление, набор детализированных чертежей, интерактивную 3D-модель и рекомендации для создания комфортной лестницы. Все расчеты выполняются на основании математических формул, исключая человеческий фактор, а продвинутый алгоритм показывает наиболее оптимальных расход материалов.

 

Порядок расчета

  • Шаг 1. Выбор наиболее приемлемых единиц измерения – мм, см, м, дюймы, футы.
  • Шаг 2. Выбор способа отрисовки чертежей – монохромный, цветной.
  • Шаг 3. Определение конфигурации лестницы – правозаходная (с поворотом налево), левозаходная (с поворотом направо).
  • Шаг 4. Определение параметров лестницы – длина, ширина марша, высота проема (если верхняя ступень на уровне 2-ого этажа, высота проема = высоте лестницы).
  • Шаг 5. Подбор ступеней и сопутствующих величин – количество ступеней, толщина ступеней, выступ края ступеней, устанавливать верхнюю ступень ниже уровня 2-ого этажа или на уровне (опционально).
  • Шаг 6. Определение параметров косоуров – толщина балки, ширина балки.
  • Шаг 7. Подступенки (опциональный пункт) – возможность учета подступенков лестницы на основании толщины доски.
  • Шаг 8. Характеристики элементов ограждения – высота поручня, сечение балясины, толщина поручня, ширина поручня.
  • Шаг 9. Перекрытие и стены – необходимо заполнить для корректной визуализации (на параметры лестницы не влияет).
  • Шаг 10. Подтверждение введенных параметров и начало расчета прямой лестницы на косоурах после нажатия на кнопку «Рассчитать».

 

Особенности конструкции / обозначения на чертежах

Чертеж прямой лестницы на тетивах
Чертеж прямой лестницы
Чертеж косоура лестницы

Направления волокон внутри косоура

Направления волокон внутри косоура

Направления волокон внутри ступени

Направления волокон внутри ступени

Рекомендации

Для того чтобы спроектировать наиболее комфортную прямую лестницу на косоурах с помощью нашего калькулятора, мы рекомендуем вводить величины из интервалов, указанных на изображении. Данные параметры были рассчитаны на основании формулы «удобной лестницы» французского архитектора Франсуа Блонделя и подтверждены на практике многими опытными специалистами. С остальными параметрами можно ознакомиться на странице «Расчет лестницы».

Формула Блонделя: 2 × h + s = 60/65 см

  • h – высота ступени;
  • s – ширина проступи;
  • 60/65 см – средняя длина шага человека.
Размер ступеней лестницы

Кроме всего прочего, для получения эргономичной и надежной конструкции, при расчете одномаршевой прямой лестницы на косоурах, мы настоятельно советуем ознакомиться с положениями строительных норм и правил, а также других технических документов, устанавливающих допустимые нагрузки при определенных условиях эксплуатации. Среди наиболее актуальных выделяют:

ГОСТ 23120-78 «Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные», СНиП 21-01-97 (СП 112.13330.2011) «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 31-02-2001 (СП 55.13330.2010) «Дома жилые одноквартирные», СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания», СНиП 2.08.02-89 (СП 118.13330.2011) «Общественные здания и сооружения», СНиП 2.01.07-85 (СП 20.13330.2010) «Нагрузки и воздействия», СНиП II-25-80 (СП 64.13330.2011) «Деревянные конструкции».

Если у вас остались вопросы по использованию калькулятора прямой лестницы на косоурах, прочитайте наши статьи – установка деревянной лестницы и оптимальный угол наклона лестницы. Мы уверены, что вам будет полезна эта информация, в том числе при изготовлении и монтаже конструкции.

Также можно рассчитать
Г-образная с площадкой
Г-образная с площадкой
Г-образная с забежными ступенями
Г-образная с забежными ступенями
П-образная с площадкой
П-образная с площадкой
П-образная с забежными ступенями
П-образная с забежными ступенями
П-образная с площадкой (трехмаршевая)
П-образная с площадкой (трехмаршевая)
П-образная с забежными ступенями (трехмаршевая)
П-образная с забежными ступенями (трехмаршевая)
Прямая на тетивах
Прямая на тетивах
Винтовая на центральном столбе
Винтовая на центральном столбе
Винтовая на произвольной опоре
Винтовая на произвольной опоре
Все калькуляторы
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(оценка: 5, голосов: 1653)
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HT
Плита перекрытия
SX
ST
Ограждение лестницы
RH
BA
RT
RW
Стена
ST
Также можно рассчитать:
Г-образная с площадкой
Г-образная с площадкой
Г-образная с забежными ступенями
Г-образная с забежными ступенями
П-образная с площадкой
П-образная с площадкой
П-образная с забежными ступенями
П-образная с забежными ступенями
П-образная с площадкой (трехмаршевая)
П-образная с площадкой (трехмаршевая)
П-образная с забежными ступенями (трехмаршевая)
П-образная с забежными ступенями (трехмаршевая)
Прямая на тетивах
Прямая на тетивах
Винтовая на центральном столбе
Винтовая на центральном столбе
Винтовая на произвольной опоре
Винтовая на произвольной опоре

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